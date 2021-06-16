Школьный учитель победил на выборах президента в Перу

Голосование сталкивается с потенциальными юридическими проблемами со стороны Фухимори - она ​​выдвинула обвинения в мошенничестве с небольшими доказательствами и попыталась аннулировать некоторые голоса.

Фухимори заявляла, что сторонники Кастильо украли голоса в сельской местности. В то же время международные наблюдатели заявили, что нет никаких доказательств фальсификации и выборы были честные.

Кастильо - член левой партии "Свободное Перу". Политический новичок получил широкую поддержку широких масс за обещания переписать конституцию и перераспределить горнодобывающие богатства.

Последний тур президентских выборов в Перу состоялся 6 июня.