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Школьный учитель победил на выборах президента в Перу

Автор: Артур Родивилов

После подсчета всех голосов на президентских выборах в Перу кандидат от социалистов Педро Кастильо, не имеющий опыта в политике и работавший учителем начальных классов, с небольшим отрывом опередил свою консервативную соперницу Кейко Фухимори. Фухимори получила 49,875% голосов, а Кастильо - 50,125%.

Об этом сообщает Reuters.

Голосование сталкивается с потенциальными юридическими проблемами со стороны Фухимори - она ​​выдвинула обвинения в мошенничестве с небольшими доказательствами и попыталась аннулировать некоторые голоса.

Фухимори заявляла, что сторонники Кастильо украли голоса в сельской местности. В то же время международные наблюдатели заявили, что нет никаких доказательств фальсификации и выборы были честные.

Кастильо - член левой партии "Свободное Перу". Политический новичок получил широкую поддержку широких масс за обещания переписать конституцию и перераспределить горнодобывающие богатства.

Последний тур президентских выборов в Перу состоялся 6 июня.

Напомним, в среду, 2 июня, Кабинет министров утвердил соглашение о безвизовом режиме с Перу. О безвизовом режиме с Перу Украина договорилась еще в 2018 году.

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