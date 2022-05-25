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Школьные аттестаты станут доступны в "Дії": известны сроки

Автор: Антон Федорцив

В "Дії" свидетельства о среднем образовании выпускников школ появятся в 2023 году.

Об этом заявил глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukrinform TV.

Профильный парламентский комитет не отказался от идеи электронных школьных аттестатов. Однако формирование е-свидетельства станет возможным в следующем году, ведь депутаты не успели внести законодательные изменения.

"Мы хотели запустить электронный аттестат в "Дії", но сейчас физически не успеваем этого сделать, потому что одновременно нужно делать изменения по государственным реестрам и в законодательстве, чтобы получить доступ к реестрам. Но в следующем году, я думаю, мы сделаем, чтобы документ об образовании был в электронном виде в "Дії", – заявил Бабак.

Также он подтвердил, что все выпускники этого года получат документы об образовании. В частности, и те, кто вынужденно стал переселенцем из-за развязанной РФ войны против Украины.

Напомним, что Минобразования определилось о возможности начать учебный год 1 сентября.

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