Шкільні атестати стануть доступними в "Дії": відомі терміни

У "Дії" свідоцтва про загальну середню освіту випускників шкіл з'являться у 2023 році.

Про це заявив голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukrinform TV .

Профільний парламентський комітет не відмовився від ідеї електронних шкільних атестатів. Однак, формування е-свідоцтва стане можливим у наступному році, адже депутати не встигли внести законодавчі зміни.

"Ми хотіли запустити електронний атестат в "Дії", але зараз фізично не встигаємо цього зробити, бо одночасно треба робити зміни по державних реєстрах і у законодавстві, щоб отримати доступи до реєстрів. Але наступного року, я думаю, ми зробимо, щоб документ про освіту був в електронному вигляді в "Дії", – заявив Бабак.

Також він підтвердив, що всі цьогорічні випускники отримають документи про освіту. Зокрема, і ті, хто вимушено став переселенцем через розв'язану РФ війну проти України.