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Школьников будут учить безопасно ездить на велосипеде. МОН разработает программу

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Киев, Вторник 22 февраля 2022 21:15
Школьников будут учить безопасно ездить на велосипеде. МОН разработает программу Фото: детей в школе будут учить безопасной езде на велосипеде (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Министерство образования и науки Украины сообщило о разработке первой интегрированной программы по обучению детей правилам безопасности движения на велосипеде. В учебный процесс будут включены дополнительные и факультативные часы.

Об этом сообщило РБК Украина со ссылкой на сайт МОН Украины.

Сегодня состоялся круглый стол. Во время мероприятия сообщили о разработке первой в Украине интегрированной обучающей программы для учащихся 1-12 классов ЗОСО.

Учебная программа безопасности движения на велосипеде для школ является составной частью национальной кампании "На велосипеде в школу" в рамках проекта "Внедрение образования по безопасности движения на велосипеде в украинских школах".

При реализации пилотной кампании "На велосипеде в школу", кроме разработки учебной программы, предусмотрено обучение 150 веломенторов из числа полицейских, велоактивистов и учителей.

Напомним, в Днепре запустили пилотный проект свободного выбора блюд в школе.

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