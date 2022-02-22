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Школярів навчатимуть безпечно їздити на велосипеді. МОН розробить програму

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 21:15
Школярів навчатимуть безпечно їздити на велосипеді. МОН розробить програму Фото: дітей у школі будуть навчати безпечній їзді на велосипеді (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Міністерство освіти і науки України повідомило про розробку першої інтегрованої програми по навчанню дітей правилам безпеки руху на велосипеді. У навчальний процес будуть введені додаткові та факультативні години.

Про це повідомило РБК Україна з посилання на сайт МОН України.

Сьогодні відбувся круглий стіл. Під час заходу повідомили про розробку першої в Україні інтегрованої навчальної програми для учнів 1-12 класів ЗЗСО.

Навчальна програма з безпеки руху на велосипеді для шкіл є складовою національної кампанії «Велосипедом до школи» у межах проєкту «Впровадження освіти з безпеки руху на велосипеді в українських школах.

Під час реалізації пілотної кампанії "Велосипедом до школи", крім розробки навчальної програми, передбачено навчання 150 веломенторів з-поміж поліцейських, велоактивістів і вчителів.

Нагадаємо, у Дніпрі запустили пілотний проект вільного вибору страв у школі.

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