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Все школьники Киева вернутся на учебу с 25 января

Автор: Александр Белоус

Школьники вернутся за парты после карантина

Все ученики вернутся к учебе в школы Киева с понедельника, 25 января 2021 года. Детсады продолжат работать в обычном режиме.

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Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Все школы Киева готовы к возобновлению учебного процесса. В учреждениях внедрили обновленный санитарный регламент", - сказал он.

По его словам, город в полном объеме обеспечил все коммунальные учреждения дезинфицирующими средствами, а также разработал четкий механизм действий в случае выявления вспышек заболевания в учебных заведениях.

Кличко добавил, что детсады Киева продолжают работать в обычном режиме. На карантине находится одно заведение в Шевченковском районе столицы.

Напомним, глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что ситуация с коронавирусом в Киеве позволяет возобновить обучение в школах ученикам всех классов с понедельника, 25 января.

Ранее РБК-Украина писало, что киевские власти намерены с 25 января возобновить очное обучение во всех школах столицы.

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