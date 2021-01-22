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Усі учні шкіл Києва повернуться на навчання з 25 січня

Автор: Олександр Білоус

Школярі повернуться за парти після карантину

Усі учні повернуться до навчання до шкіл Києва з понеділка, 25 січня 2021 року. Дитсадки продовжать працювати у звичайному режимі.

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Про це заявив мер столиці Віталій Кличко на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Всі школи Києва готові до відновлення навчального процесу. У закладах впровадили оновлений санітарний регламент", - сказав він.

За його словами, місто в повному обсязі забезпечило всі комунальні заклади дезінфікуючими засобами, а також розробило чіткий механізм дій у разі виявлення спалахів захворювання в навчальних закладах.

Кличко додав, що дитсадки Києва продовжують працювати у звичайному режимі. На карантині перебуває один заклад у Шевченківському районі столиці.

Нагадаємо, глава Держспоживслужби Києва а Олег Рубан заявив, що ситуація з коронавірусом в Києві дозволяє відновити навчання в школах учням всіх класів з понеділка, 25 січня.

Раніше РБК-Україна писало, що київська влада має намір з 25 січня відновити очне навчання у всіх школах столиці.

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