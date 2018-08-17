МОН розробило положення для навчання дітей, які перебувають в лікарнях

Документом передбачено також складання контрольних та іспитів у медзакладах

Для створення умов навчання дітей, котрі довгий час перебувають у лікарнях, розроблено проект положення, який має врегулювати це питання. Про це повідомила глава Міністерства освіти і науки Лілія Гриневич, передає прес-служба МОН.

Під час візиту до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру у Львові, що ширше відомий як "Чорнобильська лікарня", вона зазначила, що цей заклад уже впровадив подібну практику. На сьогодні пацієнти дитячого мед центру можуть навчатися паралельно з лікуванням.

За словами Гриневич, саме досвід двох лікарень Львівської області - "Чорнобильської" та "ОХМАТДИТ" - закладено в основу положення, що має масштабувати цю модель на всю Україну.

Проект положення прописує основи, за яких може бути організовано навчання при лікарні. Зокрема, передбачається очне навчання в класах при лікарні та біля ліжка дитини. Організувати навчання дитини у такий спосіб має школа, на території обслуговування якої знаходиться лікарня. На керівника медзакладу покладаються обов’язки зі створення простору та умов для такого навчання.

"Нормативи наповнюваності класів - від 4 до 12 осіб. Щоб школа могла створити такий клас, медзаклад має повідомити її про кількість дітей шкільного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні, в розрізі вікових категорій", - зазначили в МОН.

Також у міністерстві додали, що у лікарні, якщо це дозволяє стан здоров’я дитини, проводитимуться також контрольні та Державна підсумкова атестація (ДПА). Це дозволить дитині не перескладати предмети після завершення лікування і продовжити навчання.

У положенні передбачено, що при лікарнях існуватимуть і звичайні класні журнали, і розклад, в них завозитимуть підручники. Щоденне навантаження на учня не перевищуватиме трьох навчальних годин на день - для початкової освіти, та не більше чотирьох годин - для базової середньої та профільної середньої освіти.

"Наразі розроблено лише проект положення. Міністерство продовжує працювати над його удосконаленням", - підкреслили в МОН.

Нагадаємо, 16 серпня 2018 року Міністерство освіти і науки України спільно з представниками освітянської спільноти та педагогічних вишів розробили перший в Україні професійний стандарт вчителя початкових класів.