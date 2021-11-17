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Школьник распылил газовый баллончик на уроке: в Полтаве ученики лицея попали в больницу с отравлением

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Полтавская область, Среда 17 ноября 2021 15:20
Школьник распылил газовый баллончик на уроке: в Полтаве ученики лицея попали в больницу с отравлением Фото: в Полтаве ученики лицей попали в больницу из-за отравления (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В среду, 17 ноября, в больницу Полтавы поступили с отравление ученики местного лицея. Медики сообщили об инциденте в полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Полтавского районного управления полиции Полтавской области в Facebook.

ЧП произошел в полтавском лицее № 32 "Европейский" около 09:45. На уроке химии один из учеников распылил в классе газовы баллончик "Перец-4". 12-летний школьник нажал на клапан и в результате произошел выброс раздражающего аэрозоля.

Учителя решили доставить учеников в медицинское учреждение для осмотра. Там врачи констатировали, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Однако медики сообщили об инциденте правоохранителям.

Сейчас полиция работает в лицее для установления всех обстоятельств. После этого будет принято соответствующее правовое решение.

Школьник распылил газовый баллончик на уроке: в Полтаве ученики лицея попали в больницу с отравлениемФото: ученики лицея отравились после того, как школьник распылил на уроке газовый баллончик (facebook.com/permalink.php?story_fbid=132006722535707&id=101731735563206)

Напомним, на Буковине в больницу с ботулизмом попала семья из-за домашней консервации.

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