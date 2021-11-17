Школяр розпорошив газовий балончик на уроці: у Полтаві учні ліцею потрапили до лікарні з отруєнням

У середу, 17 листопада, до лікарні Полтави були направлені з отруєння учні місцевого ліцею. Медики повідомили про інцидент у поліцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Полтавського районного управління поліції Полтавської області у Facebook .

НП сталася у полтавському ліцеї № 32 "Європейський" приблизно о 09:45. На уроці хімії один із учнів розпорошив у класі газовий балончик "Перець-4". 12-річний школяр натиснув на клапан і в результаті стався викид аерозолю.

Вчителі вирішили доставити учнів до медичного закладу для огляду. Там лікарі констатували, що життю та здоров'ю дітей нічого не загрожує. Проте медики повідомили про інцидент правоохоронців.

Зараз поліція працює у ліцеї для встановлення всіх обставин. Після цього буде прийнято відповідне правове рішення.

Фото: учні ліцею отруїлися після того, як школяр розпорошив на уроці газовий балончик (facebook.com/permalink.php?story_fbid=132006722535707)