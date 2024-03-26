Школи Запоріжжя переходять на змішаний формат навчання: подробиці рішення

У Запоріжжі планують перевести роботу шкіл на змішаний формат навчання. Ініціаторами відновлення навчання у школах стали батьки учнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
Як зазначив Федоров, 40 тисяч дітей вже 2 роки навчаються онлайн.
"Під час повітряних тривог уроки припиняються. У середньому тривоги тривають понад 6 годин на добу. Якість освіти в таких умовах - під питанням", - зауважує він.
Наразі рятувальники, правоохоронці, міські служби інспектують школи, у яких укриття придатні до змішаної освіти.
"Наша мета - надати дітям доступ до якісної освіти. При цьому умови мають бути комфортними і головне - безпечними", - зазначив Федоров.
За його словами, процес запуску змішаної форми буде поступовим, із врахуванням побажань учасників освітнього процесу - дітей, батьків, освітян і безпекових служб.
Варто зауважити, що частина Запорізької області перебуває у російській окупації. Через це частина українських підконтрольних територій знаходиться під постійними масованими атаками РФ, що фактично унеможливлює процес навчання в даних умовах.
Зокрема, минулої доби росіяни завдали 380 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області.
Крім того, напередодні, 22 березня, ворог атакував критичні об'єкти енергетики. Зокрема, окупанти вдарили по дамбі Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.
На Запорізькій АЕС була загроза повного знеструмлення.
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