Школи Запоріжжя переходять на змішаний формат навчання: подробиці рішення

Як зазначив Федоров, 40 тисяч дітей вже 2 роки навчаються онлайн.

"Під час повітряних тривог уроки припиняються. У середньому тривоги тривають понад 6 годин на добу. Якість освіти в таких умовах - під питанням", - зауважує він.

Наразі рятувальники, правоохоронці, міські служби інспектують школи, у яких укриття придатні до змішаної освіти.

"Наша мета - надати дітям доступ до якісної освіти. При цьому умови мають бути комфортними і головне - безпечними", - зазначив Федоров.

За його словами, процес запуску змішаної форми буде поступовим, із врахуванням побажань учасників освітнього процесу - дітей, батьків, освітян і безпекових служб.