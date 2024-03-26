Школы Запорожья переходят на смешанный формат обучения: подробности решения

Как отметил Федоров, 40 тысяч детей уже 2 года обучаются онлайн.

"Во время воздушных тревог уроки прекращаются. В среднем тревоги длятся более 6 часов в сутки. Качество образования в таких условиях - под вопросом", - отмечает он.

Пока спасатели, правоохранители, городские службы инспектируют школы, в которых укрытия пригодны к смешанному образованию.

"Наша цель - предоставить детям доступ к качественному образованию. При этом условия должны быть комфортными и главное - безопасными", - отметил Федоров.

По его словам, процесс запуска смешанной формы будет постепенным, с учетом пожеланий участников образовательного процесса - детей, родителей, педагогов и служб безопасности.