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Школы Запорожья переходят на смешанный формат обучения: подробности решения

Фото: в Запорожье могут ввести смешанный формат обучения в школах (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Запорожье планируется перевести работу школ на смешанный формат обучения. Инициаторами возобновления обучения в школах стали родители учащихся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Как отметил Федоров, 40 тысяч детей уже 2 года обучаются онлайн.

"Во время воздушных тревог уроки прекращаются. В среднем тревоги длятся более 6 часов в сутки. Качество образования в таких условиях - под вопросом", - отмечает он.

Пока спасатели, правоохранители, городские службы инспектируют школы, в которых укрытия пригодны к смешанному образованию.

"Наша цель - предоставить детям доступ к качественному образованию. При этом условия должны быть комфортными и главное - безопасными", - отметил Федоров.

По его словам, процесс запуска смешанной формы будет постепенным, с учетом пожеланий участников образовательного процесса - детей, родителей, педагогов и служб безопасности.

Ситуация в Запорожье

Следует отметить, что часть Запорожской области находится в российской оккупации. Поэтому часть украинских подконтрольных территорий находится под постоянными массированными атаками РФ, что фактически делает невозможным процесс обучения в данных условиях.

В частности, за прошедшие сутки россияне нанесли 380 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области.

Кроме того, накануне 22 марта враг атаковал критические объекты энергетики. В частности, кафиры ударили по дамбе Днепровской ГЭС в Запорожье.

На Запорожской АЭС была угроза полного обесточивания.

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