UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У школі під Херсоном поліція знайшла касетні боєприпаси РФ (фото)

Фото: У школі під Херсоном поліція знайшла касетні боєприпаси РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 20 січня, на території школи в Посад-Покровському (Херсонська область) були виявлені касетні боєприпаси РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Херсонської області.

"Під час фіксації воєнних злочинів армії РФ майже щодня поліцейські документують ворожі обстріли та знешкоджують нерозірвані снаряди, касетні боєприпаси, мінометні міни, снаряди до гармат у житлових будинках та зруйнованих будівлях", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що під час огляду місця події в Посад-Покровському на території місцевої школи спеціалізована слідча група виявила не розірвані касетні боєприпаси.

"Поліцейські оточили територію та викликали спеціалістів вибухотехніків. Ті оглянули небезпечні предмети та прийняли рішення знищити їх на місці методом контрольованого вибуху", - додали у поліції.

Нагадаємо, що двоє людей підірвались на мінах на території Бериславської громади Херсонської області 18 січня.

У Херсонській області стає дедалі більше випадків підриву на російських мінах. За два дні від вибухонебезпечних предметів постраждали троє жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонХерсонська областьВійна в Україні