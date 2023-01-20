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В школе под Херсоном полиция обнаружила кассетные боеприпасы РФ (фото)

Фото: В школе под Херсоном полиция нашла кассетные боеприпасы РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 20 января, на территории школы в Посаде-Покровском (Херсонская область) были обнаружены кассетные боеприпасы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Херсонской области.

"При фиксации военных преступлений армии РФ почти ежедневно полицейские документируют вражеские обстрелы и обезвреживают неразорвавшиеся снаряды, кассетные боеприпасы, минометные мины, снаряды к орудиям в жилых домах и разрушенных зданиях", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что во время осмотра места происшествия в Посаде-Покровском на территории местной школы специализированная следственная группа обнаружила не разорванные кассетные боеприпасы.

"Полицейские оцепили территорию и вызвали специалистов взрывотехников. Те осмотрели опасные предметы и приняли решение уничтожить их на месте методом контролируемого взрыва", - добавили в полиции.

Напомним, что два человека взорвались на минах на территории Бериславской общины Херсонской области 18 января.

В Херсонской области становится все больше случаев взрыва на российских минах. Через два дня от взрывоопасных предметов пострадали трое жителей.

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