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Школи в Одеській області завтра повертаються до очного навчання

Фото: школи в Одеській області повертаються до очного навчання (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Завтра, 11 січня, усі школи в Одеській області повертаються до очного навчання. Вони два дні працювали в онлайн режиму через негоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Дякуючи злагодженій роботі наших комунальників, енергетиків та усіх служб, задіяних в подоланні наслідків складних погодних умов, відзавтра заклади освіти Одеської області усіх типів та форм власності повертаються до очного навчання", - повідомив Кіпер.

Він додав, що заклади будуть працювати у своєму звичайному режимі відповідно до того, яку форму навчання вони обрали на початку навчального року - очну чи змішану.

Що передувало

Нагадаємо, в Одеській області через негоду школи працюють в онлайн режимі 9 та 10 січня.

При цьому при дитячих садках та школах відкриті чергові групи, але дітей за відсутності гострої необхідності рекомендували залишати вдома.

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