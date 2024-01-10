Школи в Одеській області завтра повертаються до очного навчання

"Дякуючи злагодженій роботі наших комунальників, енергетиків та усіх служб, задіяних в подоланні наслідків складних погодних умов, відзавтра заклади освіти Одеської області усіх типів та форм власності повертаються до очного навчання", - повідомив Кіпер.

Він додав, що заклади будуть працювати у своєму звичайному режимі відповідно до того, яку форму навчання вони обрали на початку навчального року - очну чи змішану.

Що передувало

Нагадаємо, в Одеській області через негоду школи працюють в онлайн режимі 9 та 10 січня.

При цьому при дитячих садках та школах відкриті чергові групи, але дітей за відсутності гострої необхідності рекомендували залишати вдома.