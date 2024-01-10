RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Школы в Одесской области завтра возвращаются к очному обучению

Фото: школы в Одесской области возвращаются к очному обучению (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Завтра, 11 января, все школы в Одесской области возвращаются к очному обучению. Они два дня работали в онлайн режиме из-за непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Благодаря слаженной работе наших коммунальщиков, энергетиков и всех служб, задействованных в преодолении последствий сложных погодных условий, с завтрашнего дня учебные заведения Одесской области всех типов и форм собственности возвращаются к очному обучению", - сообщил Кипер.

Он добавил, что заведения будут работать в своем обычном режиме согласно тому, какую форму обучения они избрали в начале учебного года - очную или смешанную.

Что предшествовало

Напомним, в Одесской области из-за непогоды школы работают в онлайн режиме 9 и 10 января.

При этом при детских садах и школах открыты дежурные группы, но детей при отсутствии острой необходимости рекомендовали оставлять дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одессашкола