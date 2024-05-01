Школи Одеси перевели на дистанційне навчання на 2 травня: в чому причина

Муніципальний департамент освіти та науки та обласна військова адміністрація порекомендували одеським школам провести уроки 2 травня в режимі онлайн.

За словами Буйневич, у школах на кожній паралелі будуть відкриті чергові класи. Що стосується дитячих садочків, то вони працюватимуть, але батьків просять за можливості залишити дітей удома.

Завтра виповнюється 10 років з моменту подій 2 травня 2014 року в Одесі. Тоді внаслідок сутичок між прихильниками Євромайдану та прихильниками "русского міра" загинули 50 осіб.

За словами чиновниці, з огляду на маніакальну прив'язаність російських окупантів до різних дат, 2 травня загроза обстрілів в Одесі значно зросте.