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Школы Одессы перевели на дистанционное обучение на 2 мая: в чем причина

Фото: школы Одессы перевели на дистанционное обучение (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 2 мая, одесские школьники перейдут на дистанционную форму обучения.

Об этом рассказала директор департамента Елена Буйневич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Думская".

Муниципальный департамент образования и науки и областная военная администрация порекомендовали одесским школам провести уроки 2 мая в режиме онлайн.

По словам Буйневича, в школах на каждой параллели будут открыты очередные классы. Что касается детских садов, то они будут работать, но родителей просят по возможности оставить детей дома.

Завтра исполняется 10 лет с момента происшествия 2 мая 2014 года в Одессе. Тогда в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и сторонниками "русского мира" погибли 50 человек.

По словам чиновницы, учитывая маниакальную привязанность российских оккупантов к разным датам, 2 мая угроза обстрелов в Одессе значительно возрастет.

 

События 2 мая 2014 года

Завтра, 2 мая - десятая годовщина трагических событий в Одессе. Тогда в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами, а также из-за пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 пострадали.

Правоохранители установили, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и намеренно спланированы.

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