Школы Одессы перевели на дистанционное обучение на 2 мая: в чем причина

Муниципальный департамент образования и науки и областная военная администрация порекомендовали одесским школам провести уроки 2 мая в режиме онлайн.

По словам Буйневича, в школах на каждой параллели будут открыты очередные классы. Что касается детских садов, то они будут работать, но родителей просят по возможности оставить детей дома.

Завтра исполняется 10 лет с момента происшествия 2 мая 2014 года в Одессе. Тогда в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и сторонниками "русского мира" погибли 50 человек.

По словам чиновницы, учитывая маниакальную привязанность российских оккупантов к разным датам, 2 мая угроза обстрелов в Одессе значительно возрастет.