Школы Одессы перевели на дистанционное обучение на 2 мая: в чем причина

Завтра, 2 мая, одесские школьники перейдут на дистанционную форму обучения.
Об этом рассказала директор департамента Елена Буйневич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Думская".
Муниципальный департамент образования и науки и областная военная администрация порекомендовали одесским школам провести уроки 2 мая в режиме онлайн.
По словам Буйневича, в школах на каждой параллели будут открыты очередные классы. Что касается детских садов, то они будут работать, но родителей просят по возможности оставить детей дома.
Завтра исполняется 10 лет с момента происшествия 2 мая 2014 года в Одессе. Тогда в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и сторонниками "русского мира" погибли 50 человек.
По словам чиновницы, учитывая маниакальную привязанность российских оккупантов к разным датам, 2 мая угроза обстрелов в Одессе значительно возрастет.
Завтра, 2 мая - десятая годовщина трагических событий в Одессе. Тогда в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами, а также из-за пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 пострадали.
Правоохранители установили, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и намеренно спланированы.
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