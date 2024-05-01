ua en ru
Ср, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Школы Одессы перевели на дистанционное обучение на 2 мая: в чем причина

Одесса, Среда 01 мая 2024 20:54
UA EN RU
Школы Одессы перевели на дистанционное обучение на 2 мая: в чем причина Фото: школы Одессы перевели на дистанционное обучение (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 2 мая, одесские школьники перейдут на дистанционную форму обучения.

Об этом рассказала директор департамента Елена Буйневич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Думская".

Муниципальный департамент образования и науки и областная военная администрация порекомендовали одесским школам провести уроки 2 мая в режиме онлайн.

По словам Буйневича, в школах на каждой параллели будут открыты очередные классы. Что касается детских садов, то они будут работать, но родителей просят по возможности оставить детей дома.

Завтра исполняется 10 лет с момента происшествия 2 мая 2014 года в Одессе. Тогда в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и сторонниками "русского мира" погибли 50 человек.

По словам чиновницы, учитывая маниакальную привязанность российских оккупантов к разным датам, 2 мая угроза обстрелов в Одессе значительно возрастет.

События 2 мая 2014 года

Завтра, 2 мая - десятая годовщина трагических событий в Одессе. Тогда в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами, а также из-за пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 пострадали.

Правоохранители установили, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и намеренно спланированы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война России против Украины Дети Оккупанты
NEWS
Украина получила разрешение от некоторых партнеров бить западным оружием по РФ, - МИД Латвии
Украина получила разрешение от некоторых партнеров бить западным оружием по РФ, - МИД Латвии
DAILY
Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше