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Школи Львова повертаються до очного режиму: коли школярі сядуть за парти

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Львів, Середа 16 листопада 2022 14:00
Школи Львова повертаються до очного режиму: коли школярі сядуть за парти Фото: школи Львова повертаються до очного режиму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Школи та дитячі садки у Львові відновлять роботу в очному режимі завтра, 17 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового на брифінгу.

Зазначимо, що через масовану атаку Росії по Україні 15 листопада у декількох регіонах України школи та дитсадки змінили свій графік роботи.

Так, у Львові освітні заклади працювали у черговому режимі.

"Завтра діти мають йти до школи. Сьогодні школи та садочки працюють у черговому режимі. А від завтра - повноцінне навчання", - сказав Садовий.

Він зазначив, що необхідно використовувати кожен день для навчання.

Окрім того, Садовий повідомив, що у всіх жителів Львову вже є холодне та гараче водопостачання.

Як повідомлялося раніше, 16 листопада у Львові відновили електропостачання майже по всьому місту.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що росіяни випустили по регіону понад 10 ракет.

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