Школи Львова повертаються до очного режиму: коли школярі сядуть за парти

Школи та дитячі садки у Львові відновлять роботу в очному режимі завтра, 17 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового на брифінгу .

Зазначимо, що через масовану атаку Росії по Україні 15 листопада у декількох регіонах України школи та дитсадки змінили свій графік роботи.

Так, у Львові освітні заклади працювали у черговому режимі.

"Завтра діти мають йти до школи. Сьогодні школи та садочки працюють у черговому режимі. А від завтра - повноцінне навчання", - сказав Садовий.

Він зазначив, що необхідно використовувати кожен день для навчання.

Окрім того, Садовий повідомив, що у всіх жителів Львову вже є холодне та гараче водопостачання.

Як повідомлялося раніше, 16 листопада у Львові відновили електропостачання майже по всьому місту.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що росіяни випустили по регіону понад 10 ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.