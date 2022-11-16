У Львові відновили електропостачання майже по всьому місту, - Садовий
Станом на ранок 16 листопада у Львові відновили електропастачання майже по всьому місту. Однак де-не-де є ще будинки, в яких немає світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram львівського міського голови Андрія Садового.
За словами мера, відновлено вже й подачу холодної і гарячої води, а також опалення.
Окрім цього, Садовий зазначив, що на маршрути виїхало 57 трамваїв та 59 тролейбусів. Ще додатково випустили 15 автобусів, щоб забезпечити нормальну роботу громадського транспорту. 30% світлофорів у місті вже працюють.
"Не забувайте про правила дорожнього руху та дотримуйтеся безпечної швидкості", - додав мер Львова.
Нагадаємо, глава Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що росіяни випустили по регіону понад 10 ракет.
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