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У Львові відновили електропостачання майже по всьому місту, - Садовий

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Львів , Середа 16 листопада 2022 08:38
У Львові відновили електропостачання майже по всьому місту, - Садовий Фото: У Львові відновили електропостачання майже по всьому місту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Станом на ранок 16 листопада у Львові відновили електропастачання майже по всьому місту. Однак де-не-де є ще будинки, в яких немає світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram львівського міського голови Андрія Садового.

За словами мера, відновлено вже й подачу холодної і гарячої води, а також опалення.

Окрім цього, Садовий зазначив, що на маршрути виїхало 57 трамваїв та 59 тролейбусів. Ще додатково випустили 15 автобусів, щоб забезпечити нормальну роботу громадського транспорту. 30% світлофорів у місті вже працюють.

"Не забувайте про правила дорожнього руху та дотримуйтеся безпечної швидкості", - додав мер Львова.

Нагадаємо, глава Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що росіяни випустили по регіону понад 10 ракет.

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Андрій Садовий Львів Війна Росії проти України
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