У Львові відновили електропостачання майже по всьому місту, - Садовий

Станом на ранок 16 листопада у Львові відновили електропастачання майже по всьому місту. Однак де-не-де є ще будинки, в яких немає світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram львівського міського голови Андрія Садового.

За словами мера, відновлено вже й подачу холодної і гарячої води, а також опалення.

Окрім цього, Садовий зазначив, що на маршрути виїхало 57 трамваїв та 59 тролейбусів. Ще додатково випустили 15 автобусів, щоб забезпечити нормальну роботу громадського транспорту. 30% світлофорів у місті вже працюють.

"Не забувайте про правила дорожнього руху та дотримуйтеся безпечної швидкості", - додав мер Львова.