Школы Львова возвращаются к очному режиму: когда школьники сядут за парты

Школы и детские сады во Львове возобновят работу в очном режиме завтра, 17 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового на брифинге .

Отметим, что из-за массированной атаки России по Украине 15 ноября в нескольких регионах Украины школы и детсады изменили свой график работы.

Так, во Львове образовательные заведения работали в дежурном режиме.

"Завтра дети должны идти в школу. Сегодня школы и садики работают в дежурном режиме. А завтра - полноценная учеба", - сказал Садовый.

Он отметил, что необходимо использовать каждый день для обучения.

Кроме того, Садовый сообщил, что у всех жителей Львова уже есть холодное и горячее водоснабжение.

Как сообщалось ранее, 16 ноября во Львове возобновили электроснабжение почти по всему городу.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что россияне выпустили по региону более 10 ракет.

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