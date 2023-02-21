Школи у Києві працюватимуть у змішаному форматі через загрозу обстрілів

Повідомляється, що дистанційне навчання у київських школах організують як паралельний процес, тому в будь-який день батьки можуть вирішити залишити дитину вдома та підключити її до навчання онлайн.

"Війна в країні триває вже рік і небезпечним є кожен її день. У столиці розроблений чіткий безпековий механізм для всіх закладів освіти і весь персонал проінструктований щодо дій у разі повітряних тривог", - зазначили в Департаменті освіти і науки Києва.

Так, у всіх 404 школах столиці, що працюють в очному режимі, є укриття, де можуть розміститися всі учні разом з персоналом закладу.

Окрім того, зазначається, що підприємства та відомства у ці дні будуть працювати у звичайному режимі, тому деяким батькам буде ні з ким залишити дітей, особливо молодшого віку.

При цьому заклади освіти Київської області працюватимуть дистанційно.

"Рішення обумовлене ймовірною посиленою загрозою ворожих обстрілів та можливими провокаціями у зв'язку з річницею від повномасштабного вторгнення рф в Україну. Мета - зберегти здоров'я і життя дітей та педагогічних працівників", - повідомлять в ОВА.

Такий режим навчання стосується всіх освітніх закладів будь-яких форм власності. У той час як закладам дошкільної освіти рекомендовано працювати в режимі чергових груп.

Нагадаємо, Міністерство освіти закликало начальників ОВА та керівників закладів освіти перейти на дистанційну форму навчання з 22 по 24 лютого через загрозу ударів з боку РФ.

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