Школы в Киеве будут работать в смешанном формате из-за угрозы обстрелов

Сообщается, что дистанционное обучение в киевских школах организуют как параллельный процесс, поэтому в любой день родители могут решить оставить ребенка дома и подключить его к обучению онлайн.

"Война в стране длится уже год и опасный каждый ее день. В столице разработан четкий механизм безопасности для всех учебных заведений и весь персонал проинструктирован по действиям в случае воздушных тревог", - отметили в Департаменте образования и науки Киева.

Так, во всех 404 школах столицы, который работают в очном режиме, есть укрытие, где могут разместиться все учащиеся вместе с персоналом заведения.

Кроме того, отмечается, что предприятия и ведомства в эти дни будут работать в обычном режиме, поэтому некоторым родителям не будет с кем оставить детей, особенно младшего возраста.

При этом учебные заведения Киевской области будут работать дистанционно.

"Решение обусловлено вероятной усиленной угрозой вражеских обстрелов и возможными провокациями в связи с годовщиной от полномасштабного вторжения РФ в Украину. Цель - сохранить здоровье и жизнь детей и педагогических работников", - сообщат в ОВА.

Такой режим обучения относится ко всем образовательным учреждениям любых форм собственности. В то время как учреждениям дошкольного образования рекомендуется работать в режиме дежурных групп.

Напомним, Министерство образования призвало начальников ОВА и руководителей учебных заведений перейти на дистанционную форму обучения с 22 по 24 февраля из-за угрозы ударов со стороны РФ.

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