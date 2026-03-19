Школи Києва ідуть на весняні канікули: коли та як довго відпочиватимуть учні

Головне: Формат навчання : майже 90% столичних шкіл працюють сьогодні очно.

: майже 90% столичних шкіл працюють сьогодні очно. Опалення : без тепла залишаються 6% закладів освіти, найскладніша ситуація - у Дарницькому районі.

: без тепла залишаються 6% закладів освіти, найскладніша ситуація - у Дарницькому районі. Відпочинок дітей: канікули у школах Києва розпочнуться вже з наступного понеділка.

Скільки шкіл у Києві працюють зараз очно

У КМДА розповіли, що ситуація з організацією освітнього процесу після масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі Києва стабілізувалась.

Зазначається, що станом на 16 березня 88,8% закладів загальної середньої освіти працюють очно. Йдеться про 364 школи.

"Після масованих атак по енергетичній інфраструктурі нам вдалося втримати роботу освітньої системи і поступово повернути її до стабільного режиму. Сьогодні більшість шкіл працює очно", - поділилась директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.

Вона додала, що у тих закладах, де після обстрілів ще потрібні відновлювальні роботи, працюють "точково" - щоб якнайшвидше забезпечити повноцінні умови для навчання.

Уточнюється, що у класах очно навчаються майже 177 тисяч дітей.

"Дистанційно працюють лише 2,2% шкіл, ще 9% - у змішаному форматі. У всіх закладах з очною та змішаною формами навчання, де є харчоблоки, організовано харчування", - зауважили у КМДА.

Скільки закладів залишаються без тепла

Українцям повідомили, що станом на ранок 16 березня без теплопостачання залишались 65 закладів освіти (6% від загальної кількості). Серед них:

33 заклади дошкільної освіти;

27 шкіл.

"У більшості районів ситуація стабільна, а в окремих закладах температурний режим уже перевищує нормативні показники", - розповіли у КМДА.

Тим часом найскладніша ситуація залишається у Дарницькому районі міста, де через наслідки обстрілів та внутрішні аварії мереж у частині закладів фіксується знижена температура.

"Місто забезпечує безперервність освітнього процесу навіть в умовах повномасштабної війни та системно відновлює роботу закладів після атак на енергетичну інфраструктуру", - додали у КМДА.

Коли починаються канікули й скільки тривають

Насамкінець дітям і дорослим повідомили, що весняні канікули у школах Києва починаються з понеділка, 23 березня.

Триватимуть вони впродовж одного тижня.

"Відповідно до рекомендованої структури навчального 2025/2026 року", - уточнили у КМДА.

Зазначається також, що протягом весняних канікул столичні освітяни матимуть змогу відвідати тренінги та майстер-класи, спрямовані на відновлення та підтримку психологічних ресурсів людини, яка живе в умовах війни та взаємодіє в системі "людина-людина".