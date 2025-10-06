Школи на дистанційці, комунальники - в режимі готовності: на Одещині готуються до негоди

За даними Гідрометцентру, 7-9 жовтня в регіоні прогнозуються значні дощі. Оголошено перший, жовтий, рівень небезпечності.

За словами Кіпера, наразі комунальні служби області попереджені про можливі наслідки негоди та переведені на посилений режим роботи. Влада закликає мешканців бути уважними та уникати перебування поблизу дерев і рекламних конструкцій під час сильного вітру.

"Заклади освіти наразі приймають рішення щодо можливого переведення освітнього процесу 7 жовтня на дистанційний формат. У разі погіршення погодних умов, просимо роботодавців бути готовими до переведення працівників у дистанційний режим роботи," - пише він.

Повінь і підтоплення в Одесі

У вівторок, 30 вересня, Одесу накрила потужна злива, яка за кілька годин паралізувала місто. За даними синоптиків, за сім годин випала майже двомісячна норма опадів - 94 міліметри дощу, що становить 224% місячної норми. У місті оголосили червоний рівень небезпеки.

Зливи перетворили вулиці на річки, рух транспорту практично зупинився. Через підтоплення постраждала міська інфраструктура, затоплено житлові будинки. Навчальні заклади перевели на дистанційний формат.