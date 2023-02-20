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Школи Броварів тимчасово переводять на дистанційне навчання через можливі загрози

Фото: школи Броварів тимчасово переводять на дистанційне навчання через можливі загрози (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Броварах з 22 до 24 лютого школи переводять на дистанційне навчання через можливі загрози провокацій та обстрілів військами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови броварів Ігоря Сапожко.

"У зв'язку з загрозою провокацій та можливих обстрілів військами РФ, з метою збереження здоров'я та життя дітей та педагогічних працівників, з середи, 22 лютого до 24 лютого (включно) заклади загальної середньої освіти Броварської міської територіальної громади переводяться на дистанційну форму навчання", - йдеться в повідомленні.

За словами мера, дитячі садочки працюють у звичному режимі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що військові не виключають, що Росія на річницю вторгнення може завдати удару по Україні чи посилити атаки на фронті. Проте Сили оборони готові до цього.

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