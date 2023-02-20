RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Школы Броваров временно переводят на дистанционное обучение из-за возможных угроз

Фото: школы Броваров временно переводят на дистанционное обучение из-за возможных угроз (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Броварах с 22 по 24 февраля школы переводят на дистанционное обучение из-за возможных угроз провокаций и обстрелов войсками РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы пивоварен Игоря Сапожко.

"В связи с угрозой провокаций и возможных обстрелов войсками РФ, с целью сохранения здоровья и жизни детей и педагогических работников, со среды, 22 февраля по 24 февраля (включительно) заведения общего среднего образования Броварской городской территориальной общины переводятся на дистанционную форму обучение", - говорится в сообщении.

По словам мэра, детские сады работают в обычном режиме.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что военные не исключают, что Россия на годовщину вторжения может нанести удар по Украине или усилить атаки на фронте. Однако Силы обороны готовы к этому.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьБроварышкола