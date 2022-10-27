Школи у Броварах можуть достроково піти на канікули через атаку дронів

У зв'язку з наслідками нічної атаки дронів на Київську область школи Броварів можуть достроково піти на осінні канікули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Броварів Ігоря Сапожка.
"Сьогодні Київщина разом з сусідніми Чернігівською та Житомирською областями страждає від критичної нестачі електропостачання… Перебої з електропостачанням зараз практично унеможливлюють повноцінний навчальний процес. Тому завтра рекомендуватиму керівникам навчальних закладів з понеділка, 31 жовтня, відправити дітей на осінні канікули", - зазначив він.
За його словами, важка ситуація виникла внаслідок нічної атаки на об'єкти критичної інфраструктури.
Зазначимо, що навчальні заклади самі визначають графік канікул.
Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня російські війська здійснили кілька атак на Київську область дронами-камікадзе Shahed-136. Внаслідок цього були влучання в об'єкт енергетики.
Жителів Києва та області попередили, що через цю атаку можуть бути тривалі відключення світла на невизначений термін.
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