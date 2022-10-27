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Школы в Броварах могут досрочно уйти на каникулы из-за атаки дронов

Фото: мэр Броваров Игорь Сапожко (facebook.com/i.sapozhko)
Автор: Сергей Новиков

В связи с последствиями ночной атаки дронов на Киевскую область школы в Броварах могут досрочно уйти на осенние каникулы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Броваров Игоря Сапожко.

"Сегодня Киевская вместе с соседними Черниговской и Житомирской областями страдает от критической нехватки электроснабжения… Перебои с электроснабжением сейчас практически делают невозможным полноценный учебный процесс. Поэтому завтра буду рекомендовать руководителям учебных заведений с понедельника, 31 октября, отправить детей на осенние каникулы", - отметил он.

По его словам, тяжелая ситуация возникла вследствие ночной атаки на объекты критической инфраструктуры.

Отметим, учебные заведения сами определяют график каникул.

Напомним, в ночь на 27 октября российские войска совершили несколько атак на Киевскую область дронами-камикадзе Shahed-136. В результате были попадания в объект энергетики.

Жителей Киева и области предупредили, что из-за этой атаки могут быть длительные отключения света на неопределенный срок.

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