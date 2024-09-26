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Школи в 10 областях України отримають до 300 тисяч гривень: на що підуть гроші

Фото: підземна школа, Харків (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Українські школи на прифронтових територіях зможуть отримати грошову допомогу від ЮНІСЕФ на 2024/2025 навчальний рік.

Відповідну постанову "Про реалізацію спільного з Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проєкту щодо надання грошової допомоги закладам загальної середньої освіти на 2024/25 навчальний рік" було схвалено сьогодні урядом України.

Зазначається, що проєкт цього документу розробило Мінреінтеграції спільно з Міносвіти у межах реалізації реформи шкільного харчування в Україні, ініційованої Першою леді Оленою Зеленською.

Повідомляється, що цей акт затверджує Порядок та умови отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ закладами загальної середньої освіти.

Таким чином, розмір допомоги кожному закладу буде становити 290 500 гривень. Вона буде надаватися разово протягом цього навчального року. Повідомляється, що загальна сума проєкту становить понад 100 мільйонів гривень.

"Ці кошти можуть використовуватися на ремонт і модернізацію шкільних їдалень, а також на підготовку до зимового сезону", - зазначили у міністерстві.

Отримати допомогу можуть школи лише у 10 областях України, а саме у:

  • Дніпропетровській,
  • Донецькій,
  • Запорізькій,
  • Луганській,
  • Миколаївській,
  • Одеській,
  • Сумській,
  • Чернігівській,
  • Харківській,
  • Херсонській областях.

Раніше ми повідомляли, що в українських школах з'являться спецкласи. Хто в них буде навчатися - читайте у нашому матеріалі.

Нещодавно стало відомо, що в Україні можуть скасувати ДПА для учнів 4, 9 та 11 класів.

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