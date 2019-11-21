В школе Запорожья распылили перцовый газ

Иллюстративное фото (polki.pl)

Работники и учащиеся были эвакуированы

В Запорожье сегодня, 21 ноября, в одной из школ неизвестный распылил перцовый газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел в Коммунарском районе города. Неизвестный распылил перцовый газ из баллончика в помещении общеобразовательной школы. Работники учреждения и учащиеся были эвакуированы на улицу.

"Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства инцидента и личность правонарушителя", - отметили в полиции.

Напомним, в октябре в Оболонском районе Киева несовершеннолетний распылил слезоточивый газ в вестибюле школы. Парень пытался попасть в класс к своему товарищу, но охранник его не пропустил, после чего он распылил слезоточивый газ. В результате инцидента пострадали 10 школьников и 1 сотрудник учреждения.

Еще один инцидент с распылением перцового газа произошел в общежитии Львова. Одна из студенток зашла в комнату своего знакомого, где увидела баллончик яркого цвета, решив, что это духи, она распылила его содержимое. В результате происшествия пострадали 12 студентов.