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У школі Запоріжжя розпилили перцевий газ

Новини » Надзвичайні події     21.11.2019 - 12:34
У школі Запоріжжя розпилили перцевий газ
Ілюстративне фото (polki.pl)

Працівників та учнів було евакуйовано

У Запоріжжі сьогодні, 21 листопала, в одній зі шкіл невідомий розпилив перцевий газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як розповіли правоохоронці, інцидент стався в Комунарському районі міста. Невідомий розпилив перцевий газ з балончика у приміщенні загальноосвітньої школи. Працівників закладу та учнів було евакуйовано на вулицю.

"Наразі за даним фактом проводиться перевірка. Встановлюються обставини інциденту та особа правопорушника", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, у жовтні в Оболонському районі Києва неповнолітній розпилив сльозогінний газ у вестибюлі школи. Хлопець намагався потрапити в клас до свого товариша, але охоронець його не пропустив, після чого він розпилив сльозогінний газ. В результаті інциденту постраждали 10 школярів та 1 співробітник закладу.

Ще один інцидент з розпиленням перцевого газу стався в гуртожитку Львова. Одна зі студенток зайшла до кімнати свого знайомого, де побачила балончик яскравого кольору, вирішивши, що це парфуми, вона розпилила його вміст. В результаті події постраждали 12 студентів.

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