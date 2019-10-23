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Во Львове из-за распыления газа госпитализированы 12 студентов

Новости » Происшествия    23.10.2019 - 10:14
Во Львове из-за распыления газа госпитализированы 12 студентов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Четырех студентов после оказания им медицинской помощи врачи отпустили

Во Львове из-за распыления перцового газа в общежитии пострадали двенадцать студентов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Как отмечается, около 21:30 одна из студенток, жительница общежития, зашла в комнату своего знакомого, тоже студента, чтобы забрать свое зарядное устройство к телефону. В комнате она увидела баллончик яркого цвета, решила, что это духи и розпилила его содержимое. На самом же деле баллончик содержал газ раздражающего действия "Перец-4".

"Четырех студентов после оказания им медицинской помощи врачи отпустили по месту жительства, другие остаются в больнице", - говорится в сообщении.

Напомним, в городе Лохвица (Полтавская область) на территории частного домовладения погибли трое людей в результате отравления опасными парами. Мужчины отравились во время работ по очистке придомовой выгребной ямы.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 10 октября, в Чернигове эвакуировали учеников школы №21 из-за распыления неизвестного вещества.

Кроме того, 30 сентября в Черкассах из-за угрозы отравления газом спасатели эвакуаировали жителей многоэтажки.

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