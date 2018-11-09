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В школе Киевской области подросток распылил перцовый газ, девять человек в больнице

Новости » Происшествия    09.11.2018 - 12:28
Фото: эвакуация в школе (kv.npu.gov.ua)
Фото: эвакуация в школе (kv.npu.gov.ua)

В результате инцидента из школы эвакуировали 30 детей

В городе Тараще Киевской области 15-летний парень распылил в школе перцовый газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области

Сообщается, что в результате инцидента из школы эвакуировали 30 детей, девятерых доставили в больницу. 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, врачи.

Сейчас с подростком общаются сотрудники полиции и выясняют, откуда он взял баллончик и зачем распылил его в школе. Предварительно установлено, что изъятый ​​баллончик находится в свободной продаже.

 

Фото: эвакуация в школе (kv.npu.gov.ua)

Напомним, 16 октября, в Запорожье в Шевченковском районе из школы было эвакуировано 353 человека из-за того, что одна из учениц распылила едкое вещество из газового баллончика. 

26 сентября в Запорожье в школьной столовой уже распиливали газ. В школе Харькова распилили перцовый спрей, в результате чего детей эвакуировали. После инцидента с симптомами отравления были госпитализированы почти 40 человек. 

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