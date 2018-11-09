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У школі Київської області підліток розпилив перцевий газ, дев'ять осіб в лікарні

Новини » Надзвичайні події    09.11.2018 - 12:28
Фото: евакуація в школі (kv.npu.gov.ua)
Фото: евакуація в школі (kv.npu.gov.ua)

В результаті інциденту зі школи евакуювали 30 дітей

У місті Таращі Київської області 15-річний хлопець розпилив у школі перцевий газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що в результаті інциденту зі школи евакуювали 30 дітей, дев'ятьох доставили в лікарню.

На місці події працює слідчо-оперативна група, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, лікарі.

Зараз з підлітком спілкуються співробітники поліції і з'ясовують, звідки він взяв балончик і навіщо розпорошив його в школі. Попередньо встановлено, що вилучений балончик знаходиться у вільному продажу.

 

Фото: евакуація в школі (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 16 жовтня, в Запоріжжі в Шевченківському районі зі школи було евакуйовано 353 людини через те, що одна з учениць розпорошила їдку речовину з газового балончика.

26 вересня у Запоріжжі в шкільній їдальні вже розпилювали газ. У школі Харкова розпиляли перцевий спрей, в результаті чого дітей евакуювали. Після інциденту з симптомами отруєння були госпіталізовані майже 40 осіб. 

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