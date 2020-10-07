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Школам Киева рекомендовали начать каникулы 21 октября из-за выборов и COVID-19

Киев, Среда 07 октября 2020 21:26
Школам Киева рекомендовали начать каникулы 21 октября из-за выборов и COVID-19
Фото: пустой класс в школе (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Школам Киева рекомендовано начать осенние каникулы 21 октября. Это связано с коронавирусом и проведением местных выборов.

Об этом сообщает сайт Киевской горадминистрации.

Рекомендация принята с целью предотвращения распространения коронавируса, а также для создания безопасных условий для учебы во время подготовки и проведения местных выборов, которые состоятся 25 октября.

Каникулы продлятся неделю и вернуться в школу ученики должны 28 октября.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что коронавирусом болеют 1257 учеников и 2158 учителей. Кроме того, на самоизоляции находятся более 83 тысяч учеников.

Ранее сегодня сообщалось, что почти 2 тысячи абитуриентов из Крыма и Донбасса поступили в украинские вузы.

Также РБК-Украина писало, что Винница начала отопительный сезон для школ, детсадов и больниц.

Кроме этого известно, что в Киеве с 7 октября на проспекте Бандеры ограничивают движение.

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