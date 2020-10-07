Школам Києва рекомендували розпочати канікули 21 жовтня через вибори і COVID-19

Фото: порожній клас у школі (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Школам Києва рекомендовано розпочати осінні канікули 21 жовтня. Це пов'язано з коронавірусом і проведенням місцевих виборів.

Про це повідомляє сайт Київської міськадміністрації.

Рекомендація прийнята з метою запобігання поширення коронавіруса, а також для створення безпечних умов для навчання під час підготовки та проведення місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня.

Канікули триватимуть тиждень і повернутися в школу учні повинні 28 жовтня.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що коронавірусом хворіють 1257 учнів і 2158 вчителів. Крім того, на самоізоляції перебувають понад 83 тисяч учнів.

Раніше сьогодні повідомлялося, що майже 2 тисячі абітурієнтів з Криму і Донбасу вступили до українських ВНЗ.

Також РБК-Україна писало, що Вінниця почала опалювальний сезон для шкіл, дитсадків і лікарень.

Крім цього відомо, що у Києві з 7 жовтня на проспекті Бандери обмежують рух.