У школах змінили норми харчування: чим тепер годуватимуть дітей

Новий час обіду та зміни в меню

Школам та дитсадкам рекомендували раніше розпочинати обід, збільшити порції овочів і картоплі, а також використовувати безлактозні та рослинні продукти для дітей з медичними показаннями.

Згідно з оновленими нормами, обід для дітей тепер має розпочинатися о 11:30 замість 12:00.

Збільшено добову порцію овочів для учнів 11-18 років - зі 100 до 120 г, кількість страв зі злакових - з чотирьох до п’яти на тиждень. Порцію картоплі дозволили збільшити з однієї до двох на тиждень.

Кожна дитина повинна отримувати щонайменше один гарячий прийом їжі. Додаткову порцію можна замовити за заявою батьків.

Зміни у шкільному харчуванні (скриншот)

Дієтичне харчування: рослинні та безлактозні продукти

Діти з медичними довідками зможуть отримувати спеціальне харчування.

Зокрема:

у разі алергії на молоко - рослинні напої;

при лактозній недостатності - безлактозні молочні продукти.

Харчування в укриттях: які норми послабили

Для укриттів дозволили гнучкіші правила. Там можна замінити гарячі страви на готові продукти, а також закласти запас води та їжі на щонайменше 48 годин. Режим приймання їжі визначатимуть залежно від безпекової ситуації та віку дітей.

До меню для укриттів дозволили додавати пастеризовані напої, хлібці, галетне печиво, консерви, сухофрукти, горіхи, батончики та гранолу. Всі продукти повинні містити обмежену кількість солі та цукру.

Зміни у шкільному харчуванні (скриншот)