У школах з'являться уроки щастя. Що чекає на учнів: пояснення МОН

Перша леді Олена Зеленська повідомила, що в українських школах запровадять уроки щастя. Це адаптація американського курсу, який буде відповідати українським реаліям.
РБК-Україна розповідає, що таке уроки щастя та як їх будуть проводити.
У школах США діти проходять курс із соціально-емоційного навчання, який називається Well-Being. В Україні запускають аналог - уроки щастя.
"Курс розкриватиме найважливіші знання й навички, без яких неможливе щасливе, змістовне, плідне життя", - написала Олена Зеленська.
Зокрема, на курсі буде йтися про:
В українських школах з'являться уроки щастя (фото: Getty Images)
Уроки щастя будуть проводити для учнів 1-7 класів.
Курс складається з чотирьох рівнів: матеріали для дошкілля та учнів перших класів, других і третіх класів, четвертих і п'ятих класів та шостих і сьомих класів відповідно.
Педагогам нададуть рекомендації щодо викладання, а учням - робочі зошити відповідно до рівня.
"Матеріали курсу інтегруватимуться наскрізно через інші предмети та можуть використовуватися психологами й соціальними педагогами, класними керівниками та вчителями-предметниками", - пояснюють у МОН.
Важливо додати, що для впровадження курсу в Україні підготують тренерів, які надалі будуть навчати вчителів у школах.
Оскільки курс повинен розвинути в дітей навички саморегуляції емоцій, стресостійкості, вирішення конфліктів і конструктивної взаємодії з навколишніми людьми, то безпосередньо під час занять діти будуть тренувати ці вміння.
Нова дисципліна не передбачає оцінювання, до якого звикли в школах.
"Проте в структурі курсу є рефлексивні практики, які дозволять учням, вчителям і батькам відстежувати прогрес в опануванні навичок", - зазначають у Міністерстві.
Нагадаємо, що у Львові навчальний рік 2024/25 розпочнуть 19 серпня.
Під час написання матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал Олени Зеленської, коментарі МОН.
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