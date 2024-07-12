В школах появятся уроки счастья. Что ждет учеников: объяснение МОН

Что такое уроки счастья

В школах США дети проходят курс по социально-эмоциональному обучению, который называется Well-Being. В Украине запускают аналог - уроки счастья.

"Курс будет раскрывать самые важные знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь", - написала Елена Зеленская.

В частности, на курсе будет идти речь о:

умение строить отношения с людьми

творчество и умение быть творцом своей жизни

"человековедение" - о понимании того, что значит быть человеком

умение любить, сочувствовать, жить достойно и быть свободным

мудрость и то, как расти в ней, умение осмысливать жизнь и опыт

ценности и то, как важно знать смыслы жизни

эмоциональной компетентности - важность эмпатии, эмоционального интеллекта, чтобы понимать эмоциональные потребности и чувства, как собственные, так и своего окружения

ментальное здоровье, понимание того, как заботиться о нем

В украинских школах появятся уроки счастья (фото: Getty Images)

Как будут проходить уроки

Уроки счастья будут проводить для учеников 1-7 классов.

Курс состоит из четырех уровней: материалы для дошкольников и учеников первых классов, вторых и третьих классов, четвертых и пятых классов и шестых и седьмых классов соответственно.

Педагогам предоставят рекомендации по преподаванию, а ученикам - рабочие тетради в соответствии с уровнем.

"Материалы курса будут интегрироваться сквозь другие предметы и могут использоваться психологами и социальными педагогами, классными руководителями и учителями-предметниками", - объясняют в МОН.

Важно добавить, что для внедрения курса в Украине подготовят тренеров, которые будут обучать учителей в школах.

Поскольку курс должен развить у детей навыки саморегуляции эмоций, стрессоустойчивости, разрешения конфликтов и конструктивного взаимодействия с окружающими людьми, то непосредственно на занятиях дети будут тренировать эти умения.

Будут ли оценки на уроках счастья

Новая дисциплина не предполагает оценивания, к которому привыкли в школах.

"Однако в структуре курса есть рефлексивные практики, которые позволят ученикам, учителям и родителям отслеживать прогресс в овладении навыками", - отмечают в Министерстве.