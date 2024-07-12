В школах появятся уроки счастья. Что ждет учеников: объяснение МОН

Первая леди Елена Зеленская сообщила, что в украинских школах введут уроки счастья. Это адаптация американского курса, который будет соответствовать украинским реалиям.
РБК-Украина рассказывает, что такое уроки счастья и как их будут проводить.
В школах США дети проходят курс по социально-эмоциональному обучению, который называется Well-Being. В Украине запускают аналог - уроки счастья.
"Курс будет раскрывать самые важные знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь", - написала Елена Зеленская.
В частности, на курсе будет идти речь о:
В украинских школах появятся уроки счастья (фото: Getty Images)
Уроки счастья будут проводить для учеников 1-7 классов.
Курс состоит из четырех уровней: материалы для дошкольников и учеников первых классов, вторых и третьих классов, четвертых и пятых классов и шестых и седьмых классов соответственно.
Педагогам предоставят рекомендации по преподаванию, а ученикам - рабочие тетради в соответствии с уровнем.
"Материалы курса будут интегрироваться сквозь другие предметы и могут использоваться психологами и социальными педагогами, классными руководителями и учителями-предметниками", - объясняют в МОН.
Важно добавить, что для внедрения курса в Украине подготовят тренеров, которые будут обучать учителей в школах.
Поскольку курс должен развить у детей навыки саморегуляции эмоций, стрессоустойчивости, разрешения конфликтов и конструктивного взаимодействия с окружающими людьми, то непосредственно на занятиях дети будут тренировать эти умения.
Новая дисциплина не предполагает оценивания, к которому привыкли в школах.
"Однако в структуре курса есть рефлексивные практики, которые позволят ученикам, учителям и родителям отслеживать прогресс в овладении навыками", - отмечают в Министерстве.
Напомним, что во Львове учебный год 2024/25 начнут 19 августа.
При написании материала использовались источники: Telegram-канал Елены Зеленской, комментарии МОН.
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