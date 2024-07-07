В українських школах з'явиться новий предмет
З вересня 2024 року в українських школах запровадять "Уроки щастя". В їх основі лежатиме американський курс із соціально-емоційного навчання Well-Being.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олени Зеленської.
"Рада розповісти, що з вересня його запустять у наших школах для учнів у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?"", - зазначила Олена Зеленська.
За її словами, курс розкриватиме найважливіші знання й навички, без яких неможливе щасливе, змістовне і плідне життя. Зокрема, у ньому йтиметься про:
- уміння будувати стосунки з людьми (щастя та стійкість нерозривно з цим пов’язані);
- творчість і вміння бути творцем свого життя;
- "людинознавство" - про розуміння того, що означає бути людиною;
- уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;
- мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід;
- цінності й те, як важливо знати сенси життя;
- емоційну компетентність - важливість емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття, як власні, так і свого оточення;
- ментальне здоров’я, розуміння того, як дбати про нього.
"Живемо в часи, коли подібні навички не менш важливі, ніж знання математики чи біології. Особливо навички піклування про ментальне здоров'я – тому вітчизняні фахівці адаптують курс до українських реалій, адже вони, на жаль, зараз кардинально відрізняються для наших дітей", - резюмувала Зеленська
Нагадаємо, що у Львові через складну ситуацію з електроенергією навчальний рік розпочнеться раніше.
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