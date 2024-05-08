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У школах України хочуть запровадити новий обов'язковий курс: про що йдеться

Фото: у школах України хочуть запровадити новий обов'язковий курс (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В українських школах можуть ввести обов'язкові освітні курси із міжнародного гуманітарного права.

Питання введення міжнародного гуманітарного права в якості обов'язкового курсу обговорювалось під час засідання Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права (МГП) в Україні.

У тому ж числі обов'язкові освітні курси із міжнародного гуманітарного права можуть запровадити для держслужбовців. 

"Зокрема, планується включити у навчальну програму курси, які охоплюватимуть поняття захисту прав людини у ситуаціях збройних конфліктів, і включити теми міжнародного гуманітарного права у програми звичних шкільних дисциплін, таких як захист України, правознавство, історія", - пише Мінреінтеграції. 

Освітній матеріал поширюватиметься у вигляді: 

  • посібників; 
  • онлайн-курсів; 
  • тренінгів. 

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, коли в українських школах розпочнуться літні канікули.

Тим часом у Запоріжжі незабаром відкриють першу підземну школу.

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Школа