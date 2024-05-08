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В школах Украины хотят ввести новый обязательный курс: о чем идет речь

Фото: в школах Украины хотят ввести новый обязательный курс (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В украинских школах могут ввести обязательные образовательные курсы по международному гуманитарному праву.

Вопрос введения международного гуманитарного права в качестве обязательного курса обсуждался во время заседания Межведомственной комиссии по вопросам применения и реализации норм международного гуманитарного права (МГП) в Украине.

В том же числе обязательные образовательные курсы по международному гуманитарному праву могут ввести для госслужащих. 

"В частности, планируется включить в учебную программу курсы, которые будут охватывать понятие защиты прав человека в ситуациях вооруженных конфликтов, и включить темы международного гуманитарного права в программы привычных школьных дисциплин, таких как защита Украины, правоведение, история", - пишет Минреинтеграции. 

Образовательный материал будет распространяться в виде: 

  • пособий; 
  • онлайн-курсов; 
  • тренингов. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, когда в украинских школах начнутся летние каникулы.

Тем временем в Запорожье вскоре откроют первую подземную школу.

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Школа