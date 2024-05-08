В школах Украины хотят ввести новый обязательный курс: о чем идет речь

В украинских школах могут ввести обязательные образовательные курсы по международному гуманитарному праву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции).
Вопрос введения международного гуманитарного права в качестве обязательного курса обсуждался во время заседания Межведомственной комиссии по вопросам применения и реализации норм международного гуманитарного права (МГП) в Украине.
В том же числе обязательные образовательные курсы по международному гуманитарному праву могут ввести для госслужащих.
"В частности, планируется включить в учебную программу курсы, которые будут охватывать понятие защиты прав человека в ситуациях вооруженных конфликтов, и включить темы международного гуманитарного права в программы привычных школьных дисциплин, таких как защита Украины, правоведение, история", - пишет Минреинтеграции.
Образовательный материал будет распространяться в виде:
Напомним, РБК-Украина писало о том, когда в украинских школах начнутся летние каникулы.
Тем временем в Запорожье вскоре откроют первую подземную школу.
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