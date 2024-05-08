В школах Украины хотят ввести новый обязательный курс: о чем идет речь

Вопрос введения международного гуманитарного права в качестве обязательного курса обсуждался во время заседания Межведомственной комиссии по вопросам применения и реализации норм международного гуманитарного права (МГП) в Украине.

В том же числе обязательные образовательные курсы по международному гуманитарному праву могут ввести для госслужащих.

"В частности, планируется включить в учебную программу курсы, которые будут охватывать понятие защиты прав человека в ситуациях вооруженных конфликтов, и включить темы международного гуманитарного права в программы привычных школьных дисциплин, таких как защита Украины, правоведение, история", - пишет Минреинтеграции.

Образовательный материал будет распространяться в виде: