У школах України готують великі зміни: що чекає на учнів 10-12 класів

Що зміниться для старшокласників

Старша школа має стати профільною: учні зможуть обирати напрям навчання та предмети для поглибленого вивчення відповідно до своїх інтересів і планів щодо майбутньої професії. У 10 класі передбачений адаптаційний період, під час якого можна буде змінити обраний напрям.

Після завершення 9 класу учні матимуть два основні шляхи - продовжити навчання в академічному ліцеї або вступити до коледжу.

В академічних ліцеях 10-12 класи стануть окремою ланкою профільної середньої освіти. Школярі зможуть поглиблено вивчати обрані предмети, брати вибіркові курси та формувати власну освітню траєкторію.

При цьому ліцей має пропонувати щонайменше три профілі навчання. Вони належать до природничо-математичного (STEM), мовно-літературного та соціально-гуманітарного кластерів.

Школи отримають нові лабораторії

Зміни стосуються не лише навчальних програм. Для профільної старшої школи оновлюють і освітній простір.

У межах проєкту Modern Learning Spaces у 250 закладах освіти у 22 регіонах створюють сучасні STEM-простори та лабораторії. На їхнє облаштування передбачено 1,9 млрд гривень державної субвенції.

Йдеться, зокрема, про лабораторії та навчальні кабінети природничих дисциплін і STEM-напрямів. Учні мають отримати можливість не лише вивчати теорію, а й проводити експерименти, працювати над проєктами та набувати практичних навичок.

Простір у таких класах також планують зробити більш гнучким: використовуватимуть мобільні меблі, окремі лабораторні зони та інтерактивні поверхні.

Коли нова система запрацює для всіх

2026-2027 навчальний рік стане пілотним для 150 академічних ліцеїв. Вони мають випробувати нові освітні програми, профілі, вибіркові курси та механізми формування індивідуальних освітніх траєкторій учнів.

За результатами пілотування МОН планує скоригувати необхідні рішення та підготувати систему до загальнонаціонального запуску 1 вересня 2027 року.

Поступово змінюватиметься і навчальна база: підготовку підручників для профільної школи синхронізували з переходом на нову модель - підручники для 10 класу мають з'явитися у 2027 році, для 11-го - у 2028-му, для 12-го - у 2029 році.