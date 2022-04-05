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У школах Росії почали проводити уроки про "антиросійські санкції"

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Москва, Вівторок 05 квітня 2022 10:09
У школах Росії почали проводити уроки про "антиросійські санкції" Фото: у школах Росії почали проводити уроки про "антиросійські санкції" (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У школах Росії почали проводити уроки про "антиросійські санкції". Педагогам направили методички для учнів 5-9-х і 10-11-х класів для занять за темою "антиросійські санкції та їх вплив на вітчизняну економіку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

У методичці йдеться, що на початку уроку вчитель повинен привести цитату президента РФ Володимира Путіна про те, що "на Росію чиниться безпрецедентний зовнішній тиск".

Педагоги також повинні запитати у школярів чи знають вони, "які першочергові заходи включає антисанкційна політика" Росії. Після чого на уроці учням розкажуть про позитивний ефект санкцій.

В кінці уроку школярі заповнюють анкету і повинні відповісти на наступні питання:

  • "Чи справедливі санкції щодо Росії?",
  • "Чи приведуть санкції до зміцнення економіки Росії?",
  • "Хто понесе великі економічні втрати?"

При цьому на останнє запитання пропонується три варіанти відповідей: Росія, країни НАТО, Всі країни світу.

Уроки про "антиросійські санкції" вже почали проводити в ряді шкіл Підмосков'я, Орловської і Самарської областей.

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