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В школах Одессы продлевают каникулы

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Одесса, Пятница 29 октября 2021 13:39
В школах Одессы продлевают каникулы Фото: в школах Одессы продлевают каникулы (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Одессе городские власти рекомендовали школам продлить школьные каникулы до 7 ноября. Это связывают с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт городского совета Одессы.

"В связи со стремительным ростом заболеваний на коронавирусную болезнь COVID-19, для сохранения здоровья детей и работников школы, в школах коммунальной собственности территориальной громады города Одессы рекомендовано продлить каникулы до 7 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 ноября в Черновицкой области школы должны самостоятельно выбрать: уйти на дистанционное обучение или продлить каникулы сроком на две недели.

Добавим, в Киеве с ноября все школы будут переведены на дистанционное обучение, включая начальные классы.

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