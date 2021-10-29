ru ua
Пт, 29 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Каникулы или "дистанционка". Школы Черновицкой области сами будут выбирать формат обучения

Новина українською →
Черновицкая область, Пятница 29 октября 2021 11:02
Каникулы или "дистанционка". Школы Черновицкой области сами будут выбирать формат обучения Фото: школы Черновицкой области сами будут выбирать формат обучения (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Черновицкой области с 1 ноября школы должны пойти на дистанционное обучение или продлить каникулы сроком на две недели. Выбрать тот или иной вариант учреждения смогут самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Черновицкой ОГА.

Такое решение сегодня было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Департаменту образования и науки Черновицкой ОГА, исполнительным комитетам сельских, поселковых, городских советов принять решение о переходе учреждений общего среднего образования на каникулы или организации образовательного процесса с использованием технологий дистанционного обучения сроком на две недели с 1 ноября 2021 года", - говорится в документе.


Читайте РБК-Украина в Google News
школа Черновицкая область
NEWS
СНБО прогнозирует до 1000 умерших от COVID в сутки: Данилов назвал сроки
СНБО прогнозирует до 1000 умерших от COVID в сутки: Данилов назвал сроки
DAILY
Спецпредставитель ЕС Имон Гилмор: Тюрьма "Изоляция" в Донецке – это настоящий ад
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Спецпредставитель ЕС Имон Гилмор: Тюрьма "Изоляция" в Донецке – это настоящий ад