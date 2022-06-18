В школах Николаева запретили русский язык

Исполком Николаевского горсовета утвердил запрет на использование русского языка в школах города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена исполкома Катерину Стоколяс.
Отмечается, что решение исполкома распространяется на учреждения общего среднего образования Николаева, принадлежащие к коммунальной форме собственности.
Согласно принятому документу, с начала нового учебного года будет запрещено:
Напомним, ранее стало известно, что в школах Житомира уже в этом году не будут набирать детей в классы по изучению русского языка.
Также мы писали, что в Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке. Также определили места в которых разрешено выступать.
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