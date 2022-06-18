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У школах Миколаєва заборонили російську мову

Фото: у школах Миколаєва заборонили російську мову (Дідковський Андрій / УНІАН)
Автор: Іван Носальський

Виконком Миколаївської міськради затвердив заборону використання російської мови у школах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена виконкому Катерину Стоколяс.

Наголошується, що рішення виконкому поширюється на установи загальної середньої освіти Миколаєва, що належать до комунальної форми власності.

Згідно з прийнятим документом, з початку нового навчального року буде заборонено:

  • функціонування 1-4 класів з російською мовою навчання;
  • вивчення російської мови як предмета, курсу, факультативу у 1-11 класах установ загальної середньої освіти Миколаєва, що належать до комунальної форми власності;
  • оформлення освітнього середовища російською мовою в установах загальної середньої освіти Миколаєва, що належать до комунальної форми власності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у школах Житомира вже цього року не будуть набирати дітей до класів з вивчення російської мови.

Також ми писали, що у Тернополі вуличним музикантам заборонили співати російською мовою. Також визначили місця, у яких дозволено виступати.

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МиколаївшколаВійна Росії проти України